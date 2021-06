San Siro: Sala, nessun passo indietro, disponibile al dialogo con squadre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’apertura del festival artistico "Welcome to Somotra" alla Fondazione Feltrinelli, ha ribadito la disponibilità al dialogo con Milan e Inter sul nuovo stadio di San Siro. “Io non faccio un passo indietro”, ha detto ai giornalisti, dopo la commissione consiliare di questo pomeriggio, in cui una parte della sua maggioranza ha espresso perplessità sul progetto di cui le due squadre calcistiche stanno discutendo con il Comune. “Con le caratteristiche e le prudenze che devo avere, io confermo la disponibilità dell’amministrazione a dialogare con le squadre, capendo la loro necessità di avere un impianto nuovo. Non faccio un passo indietro, ma porrò le attenzioni necessarie al caso”, ha concluso Sala. (Rem)