Salerno: Premio Best Practices per l'innovazione, appuntamento 16 e 17 giugno alla Stazione marittima (3)

- "Il messaggio che vogliamo lanciare: crediamo nelle idee, nelle start up, nei giovani - sottolinea Serravalle - Diamo opportunità per le nuove generazioni". "Creatività e contaminazione sono le parole chiave della kermesse - spiega una nota - che promuove la cultura dell'innovazione e dell'imprenditoria in Italia, generando un meccanismo virtuoso di condivisione delle progettualità e che, nel tempo, ha dato vita a tante nuove idee e iniziative imprenditoriali, partendo da Salerno e raggiungendo il resto d'Italia. Dal 2006 al 2019, il Premio Best Practices per l'innovazione ha registrato numeri importanti: 800 progetti presentati, 10.000 presenze, 60.000 visualizzazioni YouTube, 216.000 visitatori unici al sito web, 140 ore di diretta streaming. A questi numeri si aggiungono due missioni in Silicon Valley. Anche la XIV edizione, per quanto digitale, è riuscita a mantenere alta l'attenzione sul tema dell'innovazione, con 107 progetti in gara, 10.000 visualizzazioni video/diretta Facebook, oltre 50 tra sponsor e partner, oltre 200 visitatori unici sulla piattaforma e 3 tavole rotonde". (Ren)