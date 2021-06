Covid: De Luca, solo in Italia gestione pandemia non affidata a ministero Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo visto emergere una contraddizione in Italia nella gestione del piano Covid. Siamo l’unico Paese in cui la gestione non è affidata direttamenta a ministero della Salute ma a struttura esterna del commissariato. Un commissario che è stato prima un manager pubblico, Arcuri, oggi è un generale dell’esercito. Si è scelta separazione. Modello organizzativo contraddittorio e improduttivo perché ci sono due aspetti, logistico che non richiede premi Nobel per essere portata a conclusione e partye medico-scientifica che deve garantire certezza. Nel mondo queste due funzioni fanno capo a ministero della Salute tranne che in Italia, un modello che in queste ore dimostra inadeguatezza". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)