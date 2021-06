© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi dovremmo porre un quesito: chi è sotto i 60 anni e che hanno fatto prima dose di vaccino Astrazeneca che dobbiamo fare? A chi devo rivolgere questa domanda a un generale dell’esercito o uno scienziato? Siamo in una situazione del genere perché questo che era compito dello Stato italiano non è stato rispettate". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)