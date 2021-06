© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che ci sia ancora più collaborazione. A Napoli e in tutta la Regione abbiamo messo in piedi centri di vaccinale che sono modello di organizzazione che ha avuto l’apprezzamento di tutti i nostri concittadini. Abbiamo fatto uno sforzo gigantesco: facciamo ultimo passo per arrivare al risultato". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)