Campania: De Luca, intitolare a Enrico Caruso piazzetta a stazione marittima di Napoli

- "A fine luglio completiamo i lavori di ristrutturazione della tomba di Enrico Caruso nel cimitero di Napoli. Come Regione abbiamo deciso di ridargli dignità e abbiamo deciso con autorità portuale di Napoli Salerno di intitolargli la piazza prospiciente stazione marittina di Napoli. Simbolicamente vorremmo fare incontrare chi sbarca con le navi con l’immagine di Caruso, ricordando le centinaia di migliaia, di napoletani che sono partiti da quel porto per andare a New York, in America Latina. Mio padre è stato uno di quelli emigrati in America per vivere". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)