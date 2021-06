Campania: De Luca, noi Regione che investe di più in cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul piano culturale notizie belle: inaugurato il museo del Parco del Vesuvio a Boscoreale con riproduzioni virtuali d’ambiente dell’epoca, vale la pena di visitarlo. Per area vesuviana progetti molto belli su area ambientale. A Capodimonte parte la mostra su Raffaello, promuoviamo cultura in Campania, siamo Regione che investe di più in Italia nella cultura e negli eventi culturali". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)