Campania: De Luca, presentato programma celebrazioni Enrico Caruso

- "Abbiamo presentato ieri il programma delle celebrazioni del centenario della morte di Enrico Caruso. Un programma bellissimo, ci saranno iniziative nel campo della musica, del teatro, mostre importanti: avremo una bellissima stagione per omaggiare uno dei personaggi più significativi della cultura campana, meridionale e italiana. Straordinaria figura anche per sua umanità oltre che per la sua arte". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)