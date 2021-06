Caserta: abusi e violenze in asilo abusivo, arrestata coppia a Castel Volturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Caserta, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha sottoposto agli arresti domiciliari una coppia di origine ghanese, un marito e una moglie di 35 anni e sprovvisti di permesso di soggiorno, per maltrattamenti in famiglia pluriaggravati in concorso. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo che dalle indagini è emerso che gli indagati avrebbero allestito un "asilo abusivo" in un immobile, già sottoposto a controlli nel corso di un blitz della polizia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la coppia avrebbe accolto 11 minori, affidati dalle famiglie, garantendo loro vitto e alloggio. Si sarebbe praticato, secondo gli investigatori, su almeno 3 bambini, gravi violenze fisiche e psicologiche. Le vessazioni sarebbero consistite in privazioni di acqua e cibo, punizioni corporali, denudazione e internamento in stanze al buio e prive di riscaldamento, pestaggi con oggetti contundenti e uso di peperoncino negli occhi e tra le natiche delle vittime. (Ren)