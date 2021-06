Molise: Fontana (M5s), ritardi nella erogazione contributi alle imprese penalizzate dal Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sopravvivenza di centinaia di aziende molisane è a rischio a causa dell'inefficienza della regione Molise e degli ingiustificabili ritardi delle strutture amministrative. Nello specifico, stiamo parlando della seconda edizione del bando per le sovvenzioni a fondo perduto, destinate alle imprese molisane che hanno subito gravi cali di fatturato a causa della pandemia. Dopo il disastro del tristemente noto 'click day', la Regione ha bandito altri due avvisi pubblici, approvati dalla giunta il 15 dicembre del 2020 e pubblicati il 12 gennaio 2021. Parliamo di 26 milioni di euro (divisi in due bandi rispettivamente da 12 e 14 milioni), che potevano e dovevano essere già nelle casse delle aziende molisane, ma che tuttora restano inspiegabilmente bloccati in Regione". Lo afferma in una nota il Consigliere regionale del Molise Valerio Fontana, del Movimento cinque stelle. "A distanza di quasi quattro mesi dalla chiusura del termine di presentazione delle istanze - spiega il rappresentante pentastellato - non è stato erogato un solo euro e, addirittura, non è stata inviata alcuna comunicazione alle aziende riguardo agli esiti delle domande presentate. Una incredibile manifestazione di indifferenza nei confronti di chi versa in condizioni di difficoltà. Indifferenza che si accompagna ad una ormai palese incompetenza amministrativa. Questa volta, l'ente chiamato a gestire l'erogazione dei fondi e a curarne l'istruttoria è 'Sviluppo Italia Molise', società le cui quote sono detenute al 100 per cento dalla regione Molise". (segue) (Gru)