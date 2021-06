Università: Parthenope per la prima volta nel Qs World University Rankings

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università degli Studi di Napoli Parthenope è stata inserita nel QS World University Rankings (Edizione 2022), la classifica globale delle 1.300 Università più qualificate al mondo. Nello specifico, la Parthenope si posiziona al 31esimo posto delle università italiane prese in considerazione, ed è tra le sole nove università meridionali inserite in classifica. Nella classifica mondiale si classifica nell’intervallo tra i posti 801 e 1000. “Particolarmente rilevante – spiega una nota - è il risultato dell’Ateneo che si classifica al 342’ posto al mondo per il numero di citazioni (Citations by faculty), e si posiziona circa a metà classifica in merito ai parametri che valutano la reputazione dell’Ateneo presso gli accademici ed i datori di lavoro, il rapporto docente/studente e la qualità della didattica, il numero di docenti e studenti internazionali. Si tratta della diciottesima edizione della classifica QS World University Rankings 2021/2022 – una delle più note classifiche universitarie al mondo - che vede al primo posto tra le migliori università a livello mondiale il Mit di Boston”.(Ren)