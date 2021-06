Covid: Boccia (Pd), immediata verità per Camilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Camilla merita la verità. Siamo vicini alla sua famiglia e all'intera comunità di Sestri Levante che, a partire dalla sindaca Valentina Ghio, si è stretta intorno al loro dolore. È un dovere assoluto delle autorità sanitarie accertare la verità collaborando con la magistratura. Lo dobbiamo a Camilla e a tutti i giovani italiani". Lo afferma in una nota Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, in merito al decesso della ragazza di 18 anni morta dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. (Com)