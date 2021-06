Vaccino: Laforgia (Leu), caos con AstraZenaca non è sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caos che si è generato intorno al vaccino AstraZeneca e agli open day delle Regioni non è sostenibile. Non possiamo gettare nel panico il Paese proprio nel momento decisivo della campagna vaccinale. Si faccia chiarezza immediatamente sulle fasce di età a cui destinare le diverse tipologie di vaccino, si seguano in modo ferreo indicazioni uguali per tutti su tutto il territorio nazionale. Il governo e le autorità sanitarie mettano la parola fine a questa situazione che rischia di buttare a mare tutti i sacrifici fatti per uscire dalla pandemia". Lo scrive in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)