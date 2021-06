Sud: Fd'I, porre fine all'assistenzialismo e puntare su politiche attive per il lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wanda Ferro ha evidenziato: "Fratelli d'Italia raccoglie la grande sfida che proviene dalla fiducia dei cittadini meridionali per mettere in campo, per questa parte dell'Italia, una politica di sviluppo che si fondi sulla legalità, sul lavoro, sulle imprese, sull'istruzione e sul sostegno della natalità e della famiglia". Lollobrigida ha concluso: "Il Sud è la principale risorsa e potenzialità di sviluppo e di crescita dell'Italia, occorre porre fine allo sterile assistenzialismo e puntare su efficaci politiche attive per il lavoro per incrementare i livelli occupazionali e creare lavoro stabile e di qualità, particolarmente per i giovani e per le donne meridionali che, nonostante l'alto livello delle competenze, sono fortemente penalizzati e costretti ad abbandonare il territorio". All'iniziativa hanno partecipato, inoltre, la responsabile del dipartimento Lavoro di Fd'I, Elena Donazzan, il responsabile del Dipartimento Sanità, Marcello Gemmato, il giuslavorista responsabile delle Relazioni industriali della Federazione Medie e Piccole Imprese Giuseppe Fontanarosa, gli assessori regionali delle Regioni Sardegna, Basilicata e Molise, Gianni Lampis, Gianni Rosa, Quintino Pallante, i capigruppo regionali di Campania e Basilicata Michele Schiano di Visconti e Giovanni Vizziello, i parlamentari Salvatore Caiata, Salvatore Deidda e Tiziana Drago e il vice presidente di Gioventù nazionale Francesco Di Giuseppe. (Ren)