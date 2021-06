Covid: Sardegna fuori per un soffio da zona verde europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati della piattaforma online del centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie parlano chiaro: la Sardegna non entra a far parte, almeno per il momento, della zona verde europea. L'isola ha registrato nell'arco di due settimane un numero di casi pari a 27 al giorno, ma per far parte della green zone è necessario avere meno di 25 contagi al giorno per 100 mila abitanti. Decisivo il focolaio di Aritzo e, probabilmente, il numero di tamponi, inferiore alla richiesta di 2.500 test giornalieri. L'unica Regione italiana a far parte della zona verde europea è attualmente il Molise. (Rsc)