Sardegna: assessore Todde, rammarico per voto Consiglio comunale Quartucciu su metro leggera

- Rammarico per il voto del Consiglio comunale di Quartucciu sul progetto della metropolitana leggera Arst è espresso dall'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, dopo la bocciatura del nuovo tracciato della direttrice Quartu. "Rischiamo di perdere 110 milioni di euro di fondi strutturali derivanti quasi interamente dalla programmazione Fsc 2014-2020, reperiti faticosamente dalla Regione, in quanto come è noto legati a tempi rigorosi di amministrazione", sottolinea l'esponente della Giunta Solinas. "Nel corso degli ultimi sette anni - aggiunge - sono intercorsi una ventina di incontri tra la Regione, la Città metropolitana e i comuni di Cagliari, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu Sant'Elena, tutti interessati dal tragitto. Il comune di Quartucciu oggi vorrebbe cancellare il lavoro fatto adducendo motivazioni che risultano manifestamente infondate. Quello della metropolitana è un intervento che ha l'obiettivo di collegare Cagliari con i comuni dell'hinterland, servendo un importantissimo bacino di utenza. Dal punto di vista trasportistico, la direttrice Quartu Sant'Elena consentirebbe di ridurre sensibilmente il carico automobilistico sul Viale Marconi e di abbattere proporzionalmente le emissioni inquinanti in un'area così sensibile dal punto di vista ambientale". (segue) (Rsc)