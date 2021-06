Piemonte: minori non accompagnati, pubblicato vademecum per i tutori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un agile volumetto – spiega la garante Ylenia Serra – che propone informazioni, indicazioni e suggerimenti pratici a ogni neotutore o aspirante tale che desideri conoscere le principali sfide del mondo della tutela volontaria e addentrarsi nella rete che coinvolge, oltre ai tutori medesimi, i servizi sociali e le comunità di accoglienza. Un documento che racchiude testimonianze di tutori e professionisti dell’accoglienza, evidenzia le principali criticità e suggerisce buone prassi per il loro superamento nel migliore interesse del minore”. “L’esperienza della tutela volontaria rappresenta una sfida e una testimonianza di quanto può essere incisiva la cittadinanza sociale nella protezione dei diritti dei minori – continua Serra –. Dal 2017, anno in cui la Legge 47 ne ha istituito la figura, sono ben 382 i cittadini che hanno offerto la propria disponibilità per accompagnare un minore straniero nel proprio percorso di inclusione e di avviamento all’autonomia e, come riportano i dati del settore Politiche per i minori della Regione, i minori stranieri non accompagnati in carico ai servizi socio-assistenziali territoriali nel corso del 2020 sono stati 660”. “Dopo un primo colloquio conoscitivo per approfondirne le motivazioni, gli aspiranti tutori sono invitati a prendere parte a un corso di formazione. In questo momento – conclude Serra – auspichiamo la candidatura di persone disponibili ad assumere in futuro tutele per ragazzi e ragazze accolti nelle province di Novara, Alessandria e Asti, caratterizzate da un numero di minori non accompagnati di molto maggiore rispetto ai tutori volontari lì domiciliati”. (Rpi)