Salerno: Premio Best Practices per l'innovazione, appuntamento 16 e 17 giugno alla Stazione marittima

- Dopo la scorsa edizione completamente digitale, a causa della pandemia da Covid-19, il Premio Best Practices per l'innovazione, giunto alla XV edizione e nato su proposta del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, torna in presenza mercoledì 16 e giovedì 17 giugno, alla Stazione marittima di Salerno. L'iniziativa è organizzata da Confindustria Salerno, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno. Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno, ha dichiarato: "Questa edizione del Premio Best Practices per l'innovazione è molto importante. È il simbolo della ripartenza. È un'opportunità concreta per il paese e dà una prospettiva di carattere imprenditoriale a tanti giovani impegnati nel settore dell'innovazione tecnologica. Questa VX edizione, per il prestigio dei partner che la sostengono e per il numero di progetti arrivati, ha riscosso un successo superiore". Giuseppe Gallo, vice presidente della Camera di commercio, ha affermato: "La Camera di Commercio di Salerno ha supportato questa iniziativa sin dall'inizio – dichiara –. Il Premio Best Practices per l'innovazione è una piattaforma importante, che mette insieme richieste e offerte per l'innovazione tecnologica. Oggi, solo un'impresa su quattro è adeguatamente strutturata per poter far fronte a tutte le innovazioni tecnologiche che il mercato richiede. La Camera di Commercio ha istituito i Pid (Punti informatici digitali), dove vengono accolte tutte le richieste delle imprese della provincia di Salerno che vogliono avere informazioni e procedere nel senso dell'innovazione tecnologica, settore in cui abbiamo deciso di investire 2 milioni di euro". (segue) (Ren)