Salerno: Premio Best Practices per l'innovazione, appuntamento 16 e 17 giugno alla Stazione marittima (2)

- Una due giorni in cui aziende, start up, spin off e organizzazioni avranno l'opportunità di presentare i loro progetti per le categorie "Tecnologie abilitanti 4.0 applicate al settore e filiera turistico/beni culturali" (innovazioni tecnologiche 4.0), "Digitalizzazione" (innovazioni di processo) e "Agrotech" (innovazioni di settore) a una giuria composta da esperti, imprenditori, policy marker, investitori, accademici e rappresentanti dell'ecosistema dell'innovazione. Francesco Serravalle, presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno e coordinatore del Premio Best Practices per l'Innovazione, ha dichiarato: "Quest'anno abbiamo ricevuto 98 progetti, di cui ne abbiamo selezionati 70. I progetti sono arrivati da tutta Italia, anche dalla Valle d'Aosta e questo dà la dimensione del carattere nazionale che sta assumendo. I cluster di innovazione sono tre, innovazioni tecnologiche 4.0, digitalizzazione (innovazioni di processo) e 'Agrotech' (innovazioni di settore). E, per le innovazioni tecnologiche 4.0 si punta sul turismo, considerate la situazione economica e la crisi e considerate anche e soprattutto le opportunità che abbiamo sui nostri territori. La crisi viene letta, quindi, come opportunità. Elemento fondamentale di questa edizione è quello di far capire sempre di più a tutti gli attori dell'innovazione che la parola chiave è la collaborazione. È stato quindi concesso spazio a chi presenta progetti in collaborazione con altri soggetti, attraverso uno scambio di risorse umane, finanziarie e strategiche. Siamo riusciti a creare un ecosistema grazie a partner storici e nuovi che affiancano e sostengono l'iniziativa: Banca di Credito Popolare, Banca Sella, Tim, Unicredit, Banca Campania Centro, Isolkappa, Enea e Sider Pagani. Grazie alla Camera di Commercio di Salerno, lo scorso anno siamo riusciti a dare un premio in denaro ai vincitori, per un totale di 15.000 euro". (segue) (Ren)