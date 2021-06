Abruzzo: credito in emergenza Covid, imprese "salvate" grazie ai fondi garantiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi dell'emergenza Covid-19, i prestiti garantiti dallo Stato alle imprese attraverso il Fondo centrale di garanzia hanno compensato il minor gettito di finanziamenti assicurato dal sistema bancario: tutto ciò, mentre la fine delle misure di sostegno potrebbe aprire per il mondo delle imprese scenari inediti e difficili. L'indagine sull'andamento del credito nel 2020, condotta per la Cna Abruzzo da Aldo Ronci su dati di Bankitalia e del Fondo centrale di garanzia mette a nudo innanzi tutto la differenza di trattamento ricevuta agli sportelli bancari dalle imprese della nostra regione, se è vero – come spiega l'autore dello studio – che "in Abruzzo il prestito medio per impresa è pari solo al 59 per cento di quanto concesso a livello nazionale. E inoltre, benché si registri un incremento del 4,7 per cento, in Italia l'aumento è stato di ben tre punti superiore». Inoltre dallo studio emerge anche che in Abruzzo " Al 31 dicembre scorso - argomenta Ronci - i prestiti alle imprese ammontavano a 10 miliardi e 980 milioni di euro, ben 2 miliardo e 108 milioni dei quali erogati però in seguito ai provvedimenti emanati per fare fronte all'emergenza Covid-19. L'incremento sui dodici mesi precedenti è stato di 513 milioni: ma se queste cifre si considerano al netto dei fondi garantiti dallo Stato, ecco allora che i prestiti hanno subito una caduta di un miliardo e 595 milioni. Insomma, i fondi garantiti non si sono aggiunti al credito ordinario, si sono limitati a sostituirlo, seppure con qualche ritocco verso l'alto. Ma non certo secondo le aspettative". Dunque, nel periodo più nero per il sistema produttivo nazionale (e regionale) è stato solo attraverso la concessione di garanzie statali, oscillanti tra l'80 e il 100 per cento, che le imprese hanno potuto ottenere l'ossigeno finanziario per poter tirare avanti, tra chiusure totali e restrizioni varie. (segue) (Gru)