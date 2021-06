Abruzzo: Paolucci (Pd), mozione per costituzione registro tumori Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia ha bloccato prestazioni, servizi e prevenzione sanitaria, relegando a un limbo le patologie, pur gravi, che però non erano dipendenti dal Covid. Per questo non solo l'Abruzzo deve riprendere e valorizzare questa 'sanità interrotta che si sostanzia in decine di migliaia di richieste dalla comunità, ma assicurare la funzionalità del Registro tumori regionale e l'attività di ricerca contro il cancro, adottando tutte le soluzioni capaci di garantire, con una tempi e risorse adeguati, la continuità del lavoro dei Registri e dei team dei ricercatori'". E' quanto chiede la mozione, indirizzata all'esecutivo regionale, del capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale abruzzese, Silvio Paolucci, un impegno condiviso dal Pd anche in altre Regioni, quali Lazio, Umbria, Marche, affinché l'Abruzzo, in sinergia con esse, possa centrare l'obiettivo di costituire un Registro tumori del Centro Italia. Tali registri sono deputati alla raccolta e registrazione di tutti i tumori incidenti in un determinato territorio, al fine di costituire e gestire nel tempo un archivio di tutti i nuovi casi di tumore diagnosticati e assicurare che la registrazione dei dati avvenga in modo rigoroso e con carattere continuativo e sistematico. (segue) (Gru)