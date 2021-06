Reddito cittadinanza: Catalfo (M5s), funzione è formare beneficiari, progetto in Sicilia ne è esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vera funzione del Reddito di cittadinanza? Inserire i percettori del beneficio economico in un percorso che li aiuti a sviluppare competenze attraverso il patto per la formazione e il patto per il lavoro. Eccone un esempio, che arriva dalla Sicilia con il progetto pilota 'Networking Basics', attivato dalla Regione con i centri per l'impiego dell'Isola, da Anpal servizi e dall'azienda catanese Free Mind foundry, che punta a formare giovani percettori del Reddito di cittadinanza di età compresa tra i 18 e 35 anni, consentendo loro di acquisire il profilo di "junior network support engineer". Lo afferma la senatrice del Movimento cinque stelle ed ex ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Questo è il modello da seguire - aggiunge -. Solo indirizzando la formazione delle persone disoccupate verso le figure professionali richieste dal mercato del lavoro, soprattutto in questa fase di transizione occupazionale, possiamo rafforzare il livello di occupabilità nelle aziende dei beneficiari e creare opportunità di lavoro". "Ringrazio l'azienda catanese Free Mind foundry, che conosco, per aver colto e interpretato al meglio parte degli obiettivi che, grazie al Movimento cinque selle, lo Stato può e deve realizzare quando si parla di Reddito di cittadinanza e politiche attive del lavoro", conclude Catalfo. (Com)