Sardegna: assessore Todde, rammarico per voto Consiglio comunale Quartucciu su metro leggera (2)

- Todde, poi, prosegue: "Sorprende che proprio il comune di Quartucciu, che con l'attuale amministrazione ed insieme a tutti i Comuni interessati, aveva sottoscritto nel mese di maggio del 2018 la dichiarazione d'intenti con la quale è stato formalizzato in modo condiviso il tracciato della direttrice, seguita da varie richieste di modifica portate a soluzione con la collaborazione dell'Arst, voglia ora cambiare le carte in tavola. Dopo aver disertato l'incontro del 23 febbraio scorso nel nostro assessorato, nel corso del quale è stato presentato il rendering per una revisione del tracciato che soddisfacesse anche le esigenze dei comuni limitrofi di Selargius e Quartu - osserva l'assessore regionale ai Trasporti -, il 24 maggio il comune di Quartucciu ha inopinatamente espresso la non accettazione dell'attraversamento della via Mameli, in precedenza fortemente voluta dalla locale Amministrazione comunale e formalmente condivisa già nella dichiarazione di intenti sottoscritta nel 2018". (segue) (Rsc)