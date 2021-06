Sardegna: assessore Todde, rammarico per voto Consiglio comunale Quartucciu su metro leggera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Todde, inoltre, afferma: "Da questa nuova, imprevista ed imprevedibile posizione del comune di Quartucciu deriva che non solo si compromette la realizzazione della direttrice Quartu, ma è rafforzata pericolosamente la probabilità di perdita delle risorse. In questa contingenza storica, nella quale occorre operare uniti per alimentare la ripresa economica, per creare condizioni di sostenibilità ambientale, per far uscire la Sardegna dalla condizione di gap infrastrutturale nella quale si trova, perdere l'occasione faticosamente costruita di realizzare una così importante infrastruttura di trasporto - conclude ancora Todde - costituisce una precisa responsabilità che dal punto di vista politico dovrà essere adeguatamente spiegata alla collettività". (Rsc)