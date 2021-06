Abruzzo: Scoccia (Misto), ringrazio pubblicamente gli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale abruzzese Marianna Scoccia, del gruppo Misto, alla vigilia della chiusura dell'anno scolastico afferma: "Voglio ringraziare pubblicamente una categoria che, soprattutto in questo ultimo anno, dietro le quinte ma sempre presente, ha affrontato difficoltà e superato ostacoli, prendendo per mano i nostri figli ed accompagnandoli verso sempre nuovi traguardi: gli insegnanti. Ho due bambini che frequentano la scuola primaria - continua Scoccia in una nota - e ho potuto constatare con i miei occhi come tutti gli insegnanti abbiano fronteggiato e risolto tutte quelle criticità legate al Covid e le molteplici problematiche inerenti le 'lezioni on line' in un Paese come il nostro, assolutamente non pronto a metterle in pratica. Sono fermamente convinta che il loro ruolo primario, in questa delicata fase, non sia stato soltanto quello dell'insegnamento, dell'apprendimento di contenuti, o quello di portare a termine in qualche modo l'anno scolastico in corso (con la consapevolezza che la didattica a distanza è ben altra cosa rispetto ad una lezione in presenza), bensì quella di cercare di mantenere un legame tra gli studenti, di farli sentire uniti e ancora parte di una socialità in questo momento completamente destrutturata". (segue) (Gru)