Sardegna: Coldiretti, grandine devasta vigneti tra Quartu, Maracalagonis e Settimo San Pietro

- Cinque minuti di violenta grandinata hanno devastato i vigneti in una vasto territorio tra Quartu, Maracalagonis e Settimo San Pietro e circa 600 ettari di vigneti e oliveti anche a Orroli. Circa il 20 per cento degli acini, nelle zone colpite sono stati lesionati, ma danni sono denunciati anche dai produttori di meloni e pesche e susine e altri prodotti da campo. La grandinata, arrivata quasi all'improvviso ieri pomeriggio, ha imbiancato diversi ettari di terreno in lunghe lingue nel territorio di Quartu, ed in particolare a Is Mostus, e tra Marcalagonis e Settimo San Pietro ma anche nel Sarcidano, dove sono stati colpiti circa 600 ettari di vigneto e oliveto soprattutto a Orroli, in località Taccu Pantaleo, Su Forreddu e Coe Putzu e Coremolla. A subire i maggiori danni, cosi come le gelate tardive di aprile, sono stati ancora una volta i vigneti. "Ha colpito sia l'uva da tavola e vino - spiega Giuseppe Farci, presidente di Coldiretti Maracalagonis e della Cantina di Quartu -. Il vento di tramontana, inoltre, ha agevolato il danno consentendo alla grandine di colpire anche i grappoli più nascosti. Le vigne colpite hanno perso in media il 20 per cento degli acini, tra quelli caduti a terra e quelli che sono stati spaccati dalla forza della grandine". (segue) (Rsc)