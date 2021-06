Napoli: assessore Palmieri, approvata messa in sicurezza della palestra dell'Ic72 Palasciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'assessore all’Istruzione Annamaria Palmieri, il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionale della palestra a servizio del plesso di scuola secondaria di I grado dell’Ic 72^ Palasciano di via Padula nella IX municipalità per un importo complessivo di circa 360.000,00 euro. "Il progetto esecutivo dei lavori - spiega una nota del Comune - comprende il rifacimento del manto impermeabile e il rifacimento di bagni, spogliatoi e della pavimentazione, il rifacimento degli impianti idraulici e termici nomche degli infissi ai fini dell’efficientamento energetico come previsto dal programma Patto per Napoli". L'assessore Palmieri ha dichiarato: "La palestra della scuola (che era inibita da tempo) rappresenta uno dei pochi luoghi del quartiere in grado di includere i bambini e i ragazzi attraverso attività motorie anche pomeridiane rispondendo ai bisogni di una platea di studenti già così duramente penalizzata dalla pandemia. L’Assessorato alla Scuola ha chiesto il ripristino rapido delle condizioni di sicurezza e una riqualificazione complessiva e ringrazio i tecnici municipali e centrali per la loro attività di progettazione e per il loro impegno per avere scuole più belle e più sicure nel prossimo anno scolastico. I lavori dovranno partire quanto prima, per sfruttare il periodo estivo" (Ren)