Regionali Calabria: Salvini incontra Spirlì e Saccomanno, Lega sarà primo partito

- Incontro tra Matteo Salvini, il presidente della regione Calabria Nino Spirlì e il responsabile della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno. Al centro del colloquio - si legge in una nota della Lega - il futuro della regione a partire da sanità, lavoro, infrastrutture e rilancio del turismo. "Dopo l’entusiasmo per i recenti Stati generali e in vista delle elezioni amministrative, la Lega ha l’obiettivo di essere primo partito in Calabria. Non abbiamo paura di confrontarci con De Magistris che fugge da Napoli, lasciandola sommersa di debiti, per cercare un nuovo stipendio in Calabria", afferma il leader del Carroccio. (Com)