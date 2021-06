Napoli: Cantalamessa (Lega), de Magistris a vanvera su impegno Maresca contro camorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parole a vanvera quelle di Luigi de Magistris su impegno di Catello Maresca. Affermare che il magistrato che ha piegato il clan dei Casalesi non abbia come priorità la lotta alla camorra, quartiere per quartiere, è una scemenza. Personalmente resto basito dal fatto di essere stato chiamato in causa". Lo ha dichiarato in una nota il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile nazionale del Dipartimento Antimafia della Lega e componente della commissione bicamerale per il contrasto alla criminalità organizzata. "È cosa nota il mio impegno contro la criminalità - ha proseguito Cantalamessa - forse il sindaco ignora che sia componente della commissione antimafia come capogruppo del primo partito d'Italia". "Ritengo gravi e offensive le sue dichiarazioni per questo sporgerò querela e devolverò eventuale risarcimento alle famiglie vittime della criminalità - ha proseguito Cantalamessa - Se invece, l'ormai ex sindaco, si riferisce all'impegno politico mio e di mio padre, avrebbe solo da imparare. Parla di totalitarismo, proprio lui che ha bruciato in 10 anni quasi 30 assessori. La verità è che ha fallito come sindaco e come politico. Sul suo operato come magistrato lascio parlare i fatti e i risultati delle sue inchieste. Napoli e i napoletani meritano maggiore serietà".(Ren)