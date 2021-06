Covid: bozza Iss, Rt stabile a 0,68, da lunedì 13 Regioni in zona bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso tranne una, la Sardegna, a rischio moderato e tutte hanno un Rt medio inferiore a 1.Questa settimana poi, nessuna Regione o Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 8 per cento, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.033 (31 maggio 2021) a 688 (8 giugno 2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (8 per cento). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 6.482 del 31 maggio 2021 a 4.685 dell'8 giugno 2021. (segue) (Rin)