Sardegna: Confartigianato, confronto pubblico a Sassari con assessore a Lavori pubblici

- "Imprese Artigiane: protagoniste della ripartenza dell'economia della Sardegna", è il titolo dell'incontro pubblico tra le imprese artigiane sarde e l'assessore regionale dei Lavori pubblici, Aldo Salaris, organizzato da Confartigianato Imprese Sardegna, in programma domani sabato 12 giugno a Sassari, con inizio dalle ore 12, presso la Camera di Commercio di Sassari (via Roma 74). Successivamente all'elezione del nuovo presidente regionale di Confartigianato Sardegna, in programma alle 11, gli artigiani provenienti da tutta la Sardegna si confronteranno con l'assessore regionale ai Lavori pubblici, Aldo Salaris, sull'analisi di un comparto che punta concretamente alla crescita e sulle richieste dell'Associazione per far sviluppare, concretamente, tutte quelle realtà che rappresentano più del 20 per cento della forza produttiva isolana. Durante l'iniziativa verrà presentato il rapporto regionale, elaborato per l'occasione dall'Ufficio studi di Confartigianato Sardegna, con i dati degli ultimi 2 anni del settore, per analizzare lo stato di salute delle imprese artigiane, e ragionare sulle prospettive del comparto e del suo rilancio, attraverso proposte che andranno a toccare argomenti quali la Legge 949, la burocrazia, il lavoro, la formazione, il credito anche in vista del prossimo Assestamento di Bilancio. (Rsc)