Sardegna: bandi Psr e ritardi in erogazioni risorse, in V Commissione i commissari di Argea e Laore (3)

- Perplessità anche da parte di Gianfranco Satta (Progressisti): "Delle oltre 1000 pratiche istruite da Laore, 650 devono essere ancora liquidate. Ci sono molte misure del Psr in forte ritardo, altre a saldo zero". Per Salvatore Corrias (Pd): "Le giustificazioni sulle carenze di personale non bastano. I suinicoltori attendono da 13 mesi di ricevere i contributi, è inammissibile sentire dalle agenzie che non hanno in organico personale qualificato". Anche Elena Fancello (Psd'Az) ha invocato un cambio di rotta: "Le decisioni prese dall'organo politico devono trovare immediata attuazione. Gli indennizzi sono vitali per le aziende. Dai ritardi nelle erogazioni può dipendere la loro sopravvivenza". Anche Emanuele Cera (Forza Italia) ha rivolto un invito alla collaborazione: "Il comparto agropastorale è in crisi, se muore la produzione primaria muore tutta la Sardegna. Occorre far fronte comune per dare risposte a contadini e pastori". La Commissione sentirà nei prossimi giorni l'assessore all'Agricoltura Gabriella Murgia e i vertici di Argea e Laore. Sullo stato di avanzamento delle pratiche del Psr e degli aiuti regionali sarà presentato un monitoraggio a scadenza bimestrale: "E' quello che abbiamo chiesto alle agenzie agricole - ha detto il presidente della Quinta Commissione Piero Maieli - in questo modo anche il Consiglio, con la situazione aggiornata periodicamente, potrà intervenire a supporto della macchina amministrativa". (Rsc)