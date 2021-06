Napoli: Laboccetta (Polo Sud), il canto del cigno di de Magistris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sa che ha fallito, sa che la sua pupilla Alessandra Clemente è stata mandata allo sbaraglio, che è fuori da ogni possibilità di arrivare al ballottaggio: non gli resta che 'abbaiare'". Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli. "I cittadini hanno visto il fumo della sua azione politica - prosegue il presidente Polo Sud - e hanno toccato con mano la pochezza amministrativa. Eppure è arrivato, il primo cittadino Luigi de Magistris, a confondere, a fingere di confondere, la solitudine di Napoli con la sua autonomia. Autonomia da chi o cosa? Da se stesso? Napoli si è salvata grazie alla 'sanguigna' verve e innata capacità dei partenopei di non voltarsi mai dietro. Di guardare in faccia e schivare. Ecco, il canto del cigno. Ci tocca scomodare Anton Čechov per definire le 'ultime mosse' di Luigi de Magistris. Di Palazzo San Giacomo ricorderemo le 'delibere del nulla', l’arancione 'sfiatato più che sbiadito'. Questa volta ha scelto come specchio su cui arrampicarsi l’attacco al sottoscritto e a due validissimi colleghi, uno dei quali, peraltro, entrato da pochissimo in politica. La differenza tra lui e Maresca l’ha fatta la storia giudiziaria, tra non molto la faranno il nuovo registro programmatico, la definizione di problemi che meritano soluzioni. Eppoi, fondamentali saranno il dialogo con i partiti del centrodestra (spina dorsale della sua azione) e gli uomini che Maresca saprà pescare dalla borghesia ormai disincantata, dai volti nuovi e, soprattutto chi potrà e vorrà dargli una mano, forte della conoscenza del territorio e di una esperienza nell’ente e dell’ente locale. Ecco, de Magistris tra le varie scuse ha addotto quella delle burocrazia, laddove proprio il rapporto di lavoro proficuo con i funzionari è fondamentale per l’accelerazione della macchina amministrativa. Ora potrà godersi uno scranno in Calabria e fare qualche bagno in più", conclude Laboccetta. (Ren)