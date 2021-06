Molise: Toma, approvate due delibere su iniziative in ambito sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda delibera riguarda il progetto "Health prevention hub", con la regione Basilicata quale soggetto capofila e la regione Molise quale partner. In sostanza, si tratta di realizzare una rete nazionale per malattie ad alto impatto. Nella realtà italiana, caratterizzata da una delle popolazioni più anziane del mondo e da un costante aumento delle malattie croniche, emerge con forza l'importanza di azioni coordinate di prevenzione delle malattie e la promozione di corretti stili di vita al fine di garantire la futura sostenibilità e universalità del sistema sanitario nazionale.Scopo del progetto è realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, ossia la progettazione e l'implementazione di un modello prototipale di "Health prevention hub", focalizzato sullo studio e sull'analisi dei dati sanitari riferiti all'area patologica dell'obesità in funzione dell'ottimizzazione del percorso diagnostico-terapeutico dell'obesità stessa. (Gru)