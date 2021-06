Sardegna: latte di pecora più sostenibile e redditizio, conclusione del progetto Sheep to ship Life (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il progetto Sheep to ship - ha detto l'assessore della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis - abbiamo avuto modo di trattare un importante argomento che riguarda la capacità di resilienza che la Sardegna avrà nel presente e nel futuro, ovvero la capacità della nostra isola di affrontare le sfide dei cambiamenti climatici su un settore, quello agricolo e zootecnico, che è uno dei principali segmenti economici della nostra terra. La regione Sardegna ha già avuto modo negli ultimi anni di portare avanti un processo partecipativo e di condivisione importante che ha portato la Giunta ad approvare un documento relativo alla strategia regionale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. Un lavoro che ci ha visti all'avanguardia rispetto al panorama nazionale, insieme alla regione Lombardia, a dimostrazione del fatto che oggi la nostra isola non può rimanere indietro nella sfida al cambiamento climatico". (segue) (Rsc)