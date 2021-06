Sardegna: latte di pecora più sostenibile e redditizio, conclusione del progetto Sheep to ship Life (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Sheep to ship ha quantificato come il settore lattiero-caseario ovino della Sardegna, con circa 3 milioni di capi e oltre 10 mila aziende attive, contribuisca per oltre il 5 per cento delle emissioni di gas serra dell'agricoltura italiana. Nel corso delle ricerche, sono stati evidenziati ampi i margini di miglioramento grazie a specifiche azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche valorizzando gli importanti servizi eco-sistemici offerti, a cui le aziende ovine sarde sono strutturalmente vocate. Partendo da una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra in dieci anni e, mettendo a sistema, su scala regionale, le strategie di eco-innovazione declinate dal Piano d'azione ambientale sviluppato da Sheep to ship Life, la neutralità climatica dei sistemi ovini della Sardegna potrebbe essere facilmente raggiungibile entro il 2050. Un percorso che sottolinea il ruolo e le opportunità che il comparto può giocare e cogliere nel quadro del prossimo Programma strategico nazionale per lo Sviluppo rurale e nell'ambito della strategia europea "From farm to fork" (dal campo alla tavola). (Rsc)