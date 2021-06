Caserta: violazione del vincolo paesaggistico, sequestrati quattro fabbricati ad Alife

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Alife (Caserta), questa mattina, hanno dato esecuzione a quattro decreti di sequestro preventivo di immobili, a seguito del riscontro di difformità edilizie nella realizzazione sia di un immobile adibito ad abitazione che di fabbricati e capannoni industriali destinati ad attività produttive di tipo agricolo e per la distribuzione di carburanti. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'indagine, spiegano gli inquirenti, ha permesso di acquisire elementi nei confronti di cinque indagati, ritenuti responsabili della realizzazione di opere edilizie abusive, nonché per aver eseguito le opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico- ambientale. Per uno dei manufatti industriali sottoposti a sequestro sono state accertate anche violazioni da parte della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Il sequestro preventivo, spiega chi ha condotto le indagini, si è reso necessario in quanto “sussistevano concrete esigenze di tutela preventiva del bene, poiché la libera disponibilità degli stessi avrebbe potuto consentire sia il protrarsi dell'attività delittuosa che la modifica dello stato dei luoghi”. (Ren)