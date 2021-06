Napoli: Menna, giunta approva delibera su canile Collina di Argo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ stata approvata oggi una delibera che accresce il ruolo e l'importanza della 'Collina di Argo' come centro di salute e di benessere dei cittadini attraverso la relazione con il cane". Lo ha affermato l'assessore comunale di Napoli Francesca Menna firmataria della delibera. "Il progetto prevede alcuni interventi tra cui: l'area per il crematorio degli animali familiari - prosegue Menna - un'area di agility finalizzata alle attività sportive che vede coinvolti anche i cani compatibili del canile per promuovere la cultura della salute attraverso l'attività fisica stimolata dalla relazione affettiva con il cane. Sono previsti inoltre orti urbani e un'area di sgambamento annessa a un'area picnic per i cittadini. Questa progettualità determina un miglioramento dell'ambiente urbano del quartiere costruendo sinergie fra enti pubblici e le sue eccellenze nel campo della salute dell'uomo e degli animali. Si contribuisce in questo modo alla mission della struttura la cui funzione non è solo quella di un centro di accoglienza per cani senza padrone, ma diventa un vero e proprio polo di salute interspecifica e della cultura ambientalista", conclude Menna.(Ren)