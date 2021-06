Covid: Piemonte, somministrate altre 38.673 dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si comunica inoltre che, in attesa dei nuovi chiarimenti sull’uso dei vaccini da parte delle autorità sanitarie nazionali, la Regione Piemonte ha dato indicazione di utilizzare Pfizer (o in alternativa Moderna) negli open days in programma per gli over30 questo weekend al Valentino di Torino e domani a Novara. La stessa indicazione è stata data per gli open days per i giovani tra i 18 e i 29 anni in programma dopodomani ad Alba e il prossimo weekend al Valentino, così come nella open night in programma il 19 giugno presso l’hub di Reale Mutua (dove già l’evento del 5 giugno sempre dedicato alla fascia 18-28 anni aveva visto l’uso esclusivo di Pfizer). (Rpi)