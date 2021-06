Vaccino: 40,5 milioni le dosi somministrate, 13,6 milioni gli immunizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pari a 40.504.155 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate nel nostro Paese, l'89,4 per cento del totale di quelle consegnate, che sono fino a questo momento 45.284.269. In particolare, 30.633.232 dosi consegnate sono di Pfizer-BioNTech, 4.097.767 di Moderna, 8.993.570 di Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.559.700 di Janssen (J&J). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 13.654.623, pari al 25,17 per cento della popolazione over 12. Lo si legge nell'ultimo report online del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.(Rin)