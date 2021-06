Sardegna: Forestas, no della Corte dei conti all'ingresso nel contratto collettivo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No della Corte dei conti all'accordo del Coran (Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione) firmato dai sindacati che sancisce il passaggio definitivo di oltre cinquemila dipendenti di Forestas nel contratto collettivo regionale. Per i magistrati contabili è illegittima la procedura di sottoscrizione dell'ipotesi di intesa. In buona sostanza, nella sottoscrizione non sono state seguite le corrette procedure per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali aventi titolo a firmare. "Si tratta di una questione meramente tecnica - ha commentato l'assessore regionale al Personale, Valeria Satta - riguardante le modalità di calcolo della rappresentatività concordate tra il Coran e le organizzazioni sindacali, che rischia però di vanificare il raggiungimento di un obiettivo tanto atteso, riguardante più di cinquemila lavoratori, condiviso dal Consiglio regionale, dal presidente Solinas e da tutta la Giunta, su cui tanto intensamente si è lavorato, soprattutto in questo momento in cui è imminente la campagna antincendio, dalla quale Forestas rischierebbe di essere esclusa". I consiglieri di Liberi e uguali, Eugenio Lai e Daniele Cocco, evidenziano che "è a rischio la campagna antincendio in Sardegna: mentre la Giunta stappava bottiglie di spumante è arrivata l'ulteriore bocciatura del suo operato. Ora si individui immediatamente una soluzione per salvare la campagna regionale antincendi e le aspettative dei lavoratori". (segue) (Rsc)