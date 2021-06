Covid: rapporto Iss-Istat, in Italia mortalità inferiore a Spagna, Belgio, Regno Unito e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confronti internazionali basati sul solo dato dell’eccesso "hanno di sé dei forti limiti in quanto non tengono conto della diversa struttura per età delle popolazioni. È solo attraverso la standardizzazione per fasce di età che si evidenziano le vere differenze in termini di mortalità fra Paesi". Lo chiarisce il sesto Rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto superiore di sanità (Iss), una sintesi delle principali caratteristiche di diffusione dell’epidemia Covid-19 e del suo impatto sulla mortalità totale del 2020 e un’analisi dettagliata della nuova fase epidemica che, nel primo quadrimestre 2021. "Uno studio recente pubblicato sulla rivista British Medical Journal che ha mostrato gli eccessi in diversi Paesi standardizzando per età, ha evidenziato che l’eccesso di mortalità nel nostro Paese è risultato inferiore a quello registrato in altri Paesi europei, tra i quali Spagna, Belgio e Regno Unito, e negli Stati Uniti", rivela il rapporto. (Rin)