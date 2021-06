Abruzzo: credito in emergenza Covid, imprese "salvate" grazie ai fondi garantiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro di un Paese a due velocità, dove l'Abruzzo certamente arranca: perché se in Italia il prestito medio per impresa si è attestato a 145 mila 803 euro, in Abruzzo scende a quota 86mila 602, ovvero il 59 per cento della media nazionale. Oltretutto, al netto dei fondi garantiti, i prestiti alle imprese nel nostro territorio hanno subito una flessione del 15,2 per cento, dato doppio della media nazionale (7,5 per cento). E guardando ancor più dentro il pianeta delle imprese, a seconda della loro dimensione, si scopre - infine – che dei 10 miliardi e 980 milioni erogati, 8 miliardi e 356 milioni sono andati alle imprese medio-grandi, contro i 2 miliardi e 624 milioni alle piccole. Uno scenario, dunque, assai poco rassicurante. In generale: perché con la fine dell'emergenza sanitaria e il venir meno delle principali misure di sostegno (proroga a fine anno del blocco del pagamento delle rate dei mutui, rinnovo seppure in forma ridotta dei vari decreti destinati a garantire liquidità, fine della cassa integrazione) si annuncia per le imprese uno scenario preoccupante da gennaio 2022. Un quadro sottolineato ieri dallo stesso Segretario generale della confederazione artigiana, Sergio Silvestrini, di fronte al comportamento poco rassicurante di un sistema bancario orientato in settori tutt'altro che marginali «a scongiurare la moratorio». Ma anche nel particolare scenario abruzzese, come dice il presidente regionale Savino Saraceni, c'è poco da dormire sonni tranquilli: "A tutt'oggi, la legge regionale abruzzese sul credito datata 4 maggio scorso, con una dotazione di 10 milioni di euro, che pure prometteva di essere operativa in 15 giorni, non è ancora in grado di erogare i finanziamenti annunciati. Poi, occorre recuperare dal governo, che si era impegnato a restituirli, i 50 milioni impegnati dalla Regione per l'emergenza Covid: dovranno servire proprio a sostenere il credito alle impresa. Perché una cosa è certa: nessuno potrà andare alla guerra senza munizioni". (Gru)