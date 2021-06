Piemonte: Regione, linee guida per il recupero di rifiuti organici contro la proliferazione degli impianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aree agricole sono utilizzabili solo nel caso in cui non esistano altre possibilità di localizzazione e a fronte di adeguate misure di compensazione in grado di incrementare il valore ambientale delle aree confinanti. È necessario assicurare la protezione della popolazione residente dagli impatti cosiddetti “odorigeni”, dovuto alle fasi di trasporto e movimentazione dei rifiuti, localizzando l'impianto fuori dal territorio urbanizzato. La distanza minima da rispettare per l'insediamento di nuovi impianti è di 500 metri dal confine dell'impianto. In caso di maggiori emissioni – in accordo con le amministrazioni locali – si prevedono l'attivazione di progetti di riforestazione per l’assorbimento di anidride carbonica. Il progetto dell’impianto deve prevedere sistemi che impediscano fuoriuscite di odori; inoltre la maturazione del compost e lo stoccaggio del sovvallo proveniente dalla fase di raffinazione devono essere effettuate in aree chiuse e tamponate con aspirazione e trattamento delle arie esauste. Al termine dell’illustrazione sono intervenuti i commissari Giorgio Bertola (M4o) che si è detto soddisfatto della deliberazione che farà in modo di frenare il proliferare degli impianti, Carlo Riva Vercellotti (Fi) che ha chiesto chiarimenti sulle distanze tra gli impianti e i centri abitati e Sean Sacco (M5s) che ha auspicato la riduzione per il futuro della produzione di rifiuto organico. (Rpi)