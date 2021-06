Napoli: Coldiretti, al via la festa della ciliegia a Fuorigrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’estate dei prodotti a km zero si apre a Napoli, al mercato coperto Campagna Amica “San Paolo” di Fuorigrotta, con una speciale Festa della Ciliegia, dedicate alle varietà tipiche napoletane e campane. L’appuntamento è domani e sabato, dalle 9 alle 14, in via Guidetti 72. Oltre ad allestimenti scenografici degli stand e alle degustazioni “una tira l’altra”, i visitatori potranno assaggiare lo speciale gelato alla ciliegia rigorosamente da filiera agricola, ma anche piatti e dolci a tema con abbinamenti legati al territorio regionale". L'annuncio in una nota della Coldiretti. (Ren)