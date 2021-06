Tlc: Open Fiber e Regione Toscana in campo per digitalizzare comuni dell’Amiata grossetana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Connettere con la fibra ottica ultraveloce i comuni montani dell'Amiata Grossetana: con questo obiettivo Open Fiber e Regione Toscana si sono date appuntamento questa mattina nella Sala del Popolo del Palazzo Comunale di Santa Fiora per fare un punto sui risultati raggiunti. Stando al relativo comunicato stampa, lo stato dell'arte dei lavori è stato presentato dall'assessore alla Digitalizzazione della Regione Toscana Stefano Ciuoffo e da Roberto Tognaccini, responsabile Network and Operations dell’area Centro di Open Fiber, alla presenza del sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi e dei sindaci dei comuni coinvolti. Dopo le grandi città, prosegue la nota, anche gli abitanti dei piccoli borghi della provincia di Grosseto possono accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a un gigabit al secondo in modalità Fiber to the home (Ftth): per alcune unità immobiliari la rete in banda ultralarga sarà disponibile in modalità Fixed wireless access (Fwa). Ad oggi la nuova infrastruttura è a disposizione di settemila famiglie: 4.624 a Santa Fiora, 1.470 a Roccalbegna, 1.297 a Semproniano a cui si aggiungono altre 693 unità immobiliari di prossima apertura nel comune di Seggiano. I comuni di Arcidosso e Castell'Azzara vedranno la nuova rete disponibile per i cittadini entro l'anno. (segue) (Com)