Tlc: Open Fiber e Regione Toscana in campo per digitalizzare comuni dell’Amiata grossetana (2)

- I lavori con il contributo economico della Regione Toscana, prosegue la nota, rientrano nell'ambito dei bandi Infratel del piano Bul per portare la banda ultralarga nelle aree bianche della Regione, tramite una nuova rete pubblica, e vedono coinvolti in totale 209 comuni, sparsi in tutte le province, di cui 74 già con servizio attivo. "Il nostro obiettivo è quello di ridurre il divario digitale nelle aree bianche della Toscana e i comuni dell'Amiata, che da anni soffrivano la mancanza di una infrastruttura in banda ultra larga all'altezza delle sfide future, finalmente possono entrare nel futuro”, ha commentato Tognaccini, aggiungendo che la tecnologia portata nei suddetti borghi è “la stessa delle grandi città e aprirà nuove possibilità allo sviluppo di questo bellissimo territorio, pensiamo al turismo, allo smartworking, alla telemedicina". "L'Amiata ha le carte in regola per diventare un'autentica smart land, un territorio ampio e connesso in modalità ultraveloce: l'incontro con Open Fiber, i sindaci del comprensorio e i rappresentanti delle categorie economiche locali è stato positivo e ha consentito di passare in rassegna i progressi fatti e di identificare le linee di sviluppo della rete fissa in banda ultralarga”, ha aggiunto Stefano Ciuoffo, sottolineando che i numerosi servizi offerti ai cittadini grazie alla piattaforma messa a disposizione dalla Regione. (segue) (Com)