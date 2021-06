Caserta: mani del clan sul settore caseario, cinque indagati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la commercializzazione sarebbe avvenuta in maniera occulta, eludendo il sistema di tassazione fiscale imposto, cioè senza che i marchi comparissero nella documentazione contabile consegnata ai rivenditori al dettaglio. Le entrate delle suddette attività illecite sarebbero state rendicontate dagli indagati con cadenza settimanale direttamente al presunto capo del gruppo, nonostante questi fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altro procedimento. Nel corso dell'esecuzione della misura, la p.g. operante ha provveduto inoltre a effettuare il sequestro preventivo d’urgenza una impresa tramite la quale l’indagato continuava, ad oggi, a porre in essere l’illecita attività di immissione in commercio di prodotti lattiero-caseari con le modalità in precedenza illustrate; sequestrare sostanze stupefacenti (1.474 kg di hashish, grammi 72 di cocaina, marijuana 54 grammi), rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno degli indagati occultata in un'intercapedine del vano camino, evidenza di una chiara attività di spaccio. (Ren)