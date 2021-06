Covid: rapporto Iss-Istat, riduzione rischio decesso del 95 per cento dopo prima dose vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 7 giugno 2021 in Italia sono "state somministrate 38.178.684 dosi di vaccino per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2, con un totale di 13.028.350 di persone che hanno ricevuto il ciclo completo (24,01 per cento della popolazione over 12 anni)". E' quanto si legge nel sesto Rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto superiore di sanità (Iss), una sintesi delle principali caratteristiche di diffusione dell’epidemia Covid-19 e del suo impatto sulla mortalità totale del 2020 e un’analisi dettagliata della nuova fase epidemica che, nel primo quadrimestre 2021. "Il secondo rapporto dell’Iss sull’impatto della vaccinazione Covid-19 nella popolazione italiana ha evidenziato una riduzione progressiva del rischio di infezione da Sars-CoV-2, di ricovero e di decesso. Per quest’ultimo è stata osservata una riduzione del rischio di circa il 95 per cento a partire dalla settima settimana dopo la somministrazione della prima dose di vaccino", si legge ancora nel documento. (Rin)