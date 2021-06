Covid: rapporto Iss-Istat, virus letale per 1 su 5 dei 65-79enni deceduti nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima del contributo dei decessi Covid-19 alla mortalità generale conferma come "l’impatto sia più marcato nel genere maschile. Si evidenzia inoltre come la fascia di età in cui si riscontra un’incidenza maggiore di decessi Covid-19 sui decessi totali sia la 65-79 anni, in questa classe un decesso su 5 è attribuibile al Covid-19". E' quanto si legge nel sesto Rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto superiore di sanità (Iss), una sintesi delle principali caratteristiche di diffusione dell’epidemia Covid-19 e del suo impatto sulla mortalità totale del 2020 e un’analisi dettagliata della nuova fase epidemica che, nel primo quadrimestre 2021. (Rin)